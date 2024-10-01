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Израиль нанес по меньшей мере восемь авиаударов по южной части Бейрута

Жертвами израильских авиаударов в Ливане за сутки стали 95 человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля совершили по меньшей мере восемь авиаударов по южной части столицы Ливана, сообщает National News Agency (NNA).

На данный момент, по данным агентства, нанесены удары по районам Лайлаки, аль-Мария, Харт-Хрейк и Бурдж-аль-Бараджне.

В результате налетов разрушено несколько жилых зданий.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние 24 часа в результате израильских авиаударов в стране погибли по меньшей мере 95 человек, еще 172 человека получили ранения.

Израиль Ливан
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