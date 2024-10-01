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ЦАХАЛ заявил о подготовке "Хезболлой" массированной атаки на север Израиля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" создавало военные позиции у границы с Израилем, чтобы оттуда атаковать израильскую территорию, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, "Хезболла" готовила плацдарм для вторжения в Израиль, аналогичного терактам 7 октября 2023 года. Он добавил, что ливанские деревни по соседству с израильскими деревнями были превращены в военные базы уже для атаки на Израиль, а командование "Хезболлы" называло план вторжения "Завоевание Галилеи".

Хагари напомнил о резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года, которая запрещает бойцам "Хезболлы" присутствовать на ливанской территории к югу от реки Эль-Литани, протекающей в 30 км от ливано-израильской границы.

"Если государство Ливан и мир не могут отодвинуть "Хезболлу" от нашей границы, у нас нет другого выбора, как сделать это самим", - объяснил он, подчеркнув, что Израиль ведет войну с "Хезболлой", а не народом Ливана, и старается не допустить вреда мирным жителям.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Израиль Хезболла ЦАХАЛ Даниэль Хагари
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