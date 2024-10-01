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Новый премьер Франции пообещал продолжить помощь Украине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил во вторник в ходе выступлении в Национальном собрании о готовности продолжать поддержку Украины.

"Франция будет и дальше поддерживать украинский народ - народ, который уже 2,5 года с начала российского нападения сражается и умирает ради суверенитета своей страны и ради ценностей, которые разделяем и мы", - сказал Барнье перед депутатами нижней палаты французского парламента.

Во вторник премьер выступил во французском парламенте с программной речью о приоритетах недавно сформированного им правительства.

Барнье был назначен премьер-министром Франции в начале сентября.

Франция Украина Мишель Барнье
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