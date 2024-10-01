NYT сообщила о планах Ирана в ближайшие часы атаковать Израиль ракетами и дронами

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Иранские военные намерены в ближайшие часы нанести серию ударов по Израилю, используя для этого дроны и ракеты. Об этом сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на неназванных американских и израильских официальных лиц.

"Американские и израильские официальные лица утверждают, что Иран в ближайшие часы начнет удары по Израилю. Это произойдет после того, как израильские военные начали сухопутную операцию в Ливане в ночь на вторник", - пишет газета.

По словам собеседников издания, "иранская атака может сочетать применение беспилотников и ракет".

Американские СМИ полагают, что целями иранских ударов будут израильские авиабазы, здания разведслужб.