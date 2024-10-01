СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Израильские СМИ сообщили о гибели палестинца на Западном берегу Иордана во время иранского ракетного удара по территории Израиля: по данным журналистов, в него попал осколок одной из ракет.

Израильские военные получили небольшое количество сообщений о людях, получивших ранения во время иранского ракетного удара по территории Израиля, сообщает во вторник Associated Press. По данным агентства, представитель Армии обороны Израиля пояснил, что число пострадавших – очень незначительное.

Со своей стороны, служба скорой помощи Тель-Авива сообщила, что лишь два человека получили легкие ранения от осколков ракет. Еще несколько человек травмировались, когда бежали к бомбоубежищам.

Ранее во вторник Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В СМИ приводились данные о сотнях запущенных ракет.