Летевший из Сочи в Тель-Авив самолет изменил курс на фоне иранской атаки на Израиль

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Самолет российской авиакомпании, направляющийся из Сочи в Тель-Авив, изменил курс на фоне ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана, сообщает Flightradar24.

По данным сервиса, самолет Sukhoj Superjet 100 при подлете к воздушному пространству Израиля над восточным Средиземноморьем резко изменил курс на юго-запад в сторону Каира.

В настоящее время лайнер вырабатывает над морем топливо.

Вечером во вторник Израиль подвергся ракетному удару со стороны Ирана. Во многих населенных пунктах страны объявлена воздушная тревога.

Израильский новостной портал Ynet сообщил, что международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил отправку и прием авиарейсов.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске иранских ракет в сторону Израиля. Во многих частях Израиля звучат сирены.