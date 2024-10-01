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Израиль после иранского ракетного обстрела вновь открыл воздушное пространство

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти снова открыли воздушное пространство страны после ракетного удара Ирана. Об этом сообщает во вторник Haaretz со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

Ожидается, что воздушные гавани начнут вновь принимать самолеты на прилет и вылет после 21:00 по местному времени (совпадает с московским).

Вместе с тем власти Ливана на два часа закрыли ливанское воздушное пространство.

В свою очередь представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что на данный момент новых угроз со стороны Ирана в адрес Израиля нет. Он сообщил, что попадания иранских ракет зафиксированы на юге и в центре страны, власти продолжают проводить оценку ситуации.

Израиль Иран
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