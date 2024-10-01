В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обеспокоен опасностью общерегиональной войны на Ближнем Востоке и заявил об осуждении Евросоюзом иранских ракетных ударов по Израилю.

"ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", - написал Боррель вечером во вторник в соцсети X.

"Евросоюз по-прежнему полностью привержен делу предотвращения региональной войны", - сообщил глава дипломатии ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также осудил "самым решительным образом" нападение Ирана на Израиль. По его словам, "это угроза региональной безопасности".

"Смертоносная спираль эскалации на Ближнем Востоке должна прекратиться немедленно. Региональная война не отвечает ничьим интересам", - говорится в сообщении Мишеля в сети X.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.