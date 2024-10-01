Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю еще более сильными ударами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник после ракетного удара по Израилю предупредил о готовности наносить и более болезненные удары, сообщают ближневосточные СМИ.

По его словам, дальнейшие удары по Израилю станут "сильнее и более болезненными".

"Победа приходит от Аллаха, и она близка", - отметил Хаменеи в своем аккаунте в соцсети Х.

При этом, как отмечают ближневосточные СМИ, сообщение написано на иврите, но с неточностями.