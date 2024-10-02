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Макрон заявил о готовности противостоять Тегерану в деле защиты интересов США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нанесенный Ираном удар по Израилю и заявил о готовности противостоять Тегерану в деле защиты интересов Соединенных Штатов.

"Мы без колебаний предпримем все необходимые действия для защиты вооруженных сил и интересов США от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов", - говорится в заявлении президента, распространенном Елисейским дворцом.

При этом Макрон добавил, что Франция "мобилизовала" свои военные ресурсы на Ближнем Востоке для противодействия Тегерану.

Он отметил, что Париж "продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы пресечь агрессивное поведение Ирана и привлечь его к ответственности".

В то же время президент обратился к Израилю с просьбой "как можно скорее прекратить свои военные операции", сообщив, что Франция "в ближайшее время организует конференцию в поддержку народа Ливана и его институтов".

Франция Эммануэль Макрон Израиль Иран США
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