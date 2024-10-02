Камала Харрис осудила удар Ирана по Израилю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от демократов, заявила, что будет продолжать оказывать поддержку и обеспечивать безопасность Израиля, сообщил Белый дом.

Харрис осудила удар Ирана по Израилю, говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Вице-президент назвала этот удар "безрассудной и наглой атакой", и подчеркнула: "Я всегда буду обеспечивать Израилю возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых им террористических формирований. Моя приверженность безопасности Израиля непоколебима".

Она отметила, что, по ее мнению, "Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке".

"Иран представляет угрозу не только для Израиля. Он также представляет угрозу для американского персонала в регионе, американских интересов и ни в чем не повинных гражданских лиц по всему региону", - заявила вице-президент.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию вернуться к "максимальному давлению" на Иран и направить ему "решительный ответ".

"Стратегия умиротворения провалилась и политики запрета недостаточно", - говорится в его заявлении.

"Наши противники проводят все более опасные атаки из-за слабой и провальной внешней политики Байдена и Харрис. Миру нужно, чтобы Америка вернулась к кампании максимального давления на Иран, и президент Байден должен ясно дать понять, что эти действия будут иметь решающие экономические и потенциальные военные последствия", - добавил он.