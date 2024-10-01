Шеф Пентагона пообещал министру обороны Израиля дальнейшую поддержку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе второго за вторник телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что США готовы и дальше помогать Израилю в сфере обороны, сообщил во вторник представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Он подтвердил нерушимую приверженность США обороне Израиля и подчеркнул, что США все еще активны в ближневосточном регионе, чтобы защищать американские силы и Израиль от угроз со стороны Ирана и террористических организаций, которые поддерживает Иран", - заявил он во время пресс-брифинга.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.