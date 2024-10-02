Вэнс считает, что Израиль должен сам решать, наносить ли удары по Ирану

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс считает, что Израиль сам должен решать, наносить ли удар по Ирану.

"Это зависит от Израиля, от того, что, по его мнению, требуется для обеспечения безопасности своей страны. Мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни находились, когда они сражаются с плохими парнями", - заявил Вэнс в ходе дебатов на телеканале CBS News.

"Я думаю, что это правильный подход к израильскому вопросу", - добавил он.

Тем временем его соперник, кандидат в вице-президенты США Тим Уолз не стал прямо отвечать на вопрос: "Одобрил бы он удар Израиля по Ирану". Уолз обрушился с критикой на экс-президента США Дональда Трампа.

"Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, чем был раньше, из-за неграмотного руководства Дональда Трампа", - сказал он.

Союзники США "понимают, что Дональд Трамп непостоянен", - отметил Уолз.

"Он пойдет к тому, кто больше всего польстит ему", - считает он.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.