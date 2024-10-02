Поиск

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся во вторник из Сочи в Тель-Авив, но из-за закрытия воздушного пространства Израиля вынужденно севший в Шарм-эль-Шейхе, вылетел в аэропорт Сочи.

"В связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана авиакомпанией принято решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи", - сообщил "Интерфаксу" представитель Red Wings.

По его словам, самолет вылетел в Сочи в 23:35 по Москве.

В связи с этим решением вынужденно отменен и рейс 4312 Тель-Авив - Сочи. Деньги за билеты пассажирам указанных рейсов будут возвращены.

"Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", - добавили в компании.

Red Wings Ирак Иран Сочи Тель-Авив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Что произошло за день: вторник, 1 октября

Иранский корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет по Израилю

The Jerusalem Post сообщила, что Иран запустил в сторону Израиля 400 ракет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });