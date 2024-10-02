Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся во вторник из Сочи в Тель-Авив, но из-за закрытия воздушного пространства Израиля вынужденно севший в Шарм-эль-Шейхе, вылетел в аэропорт Сочи.

"В связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана авиакомпанией принято решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи", - сообщил "Интерфаксу" представитель Red Wings.

По его словам, самолет вылетел в Сочи в 23:35 по Москве.

В связи с этим решением вынужденно отменен и рейс 4312 Тель-Авив - Сочи. Деньги за билеты пассажирам указанных рейсов будут возвращены.

"Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов", - добавили в компании.