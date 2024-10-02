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В США пройдут дебаты кандидатов на пост вице-президента

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс и кандидат от демократов губернатор Миннесоты Тим Уолз впервые сойдутся на теледебатах.

Дебаты начнутся в 21:00 по местному времени (04:00 по Москве). Они продлятся 1,5 часа. Кандидаты на пост вице-президента встретятся на площадке телеканала CBS в Нью-Йорке. Дебаты пройдут без зрителей в студии. Участники не будут произносить вступительное слово и не смогут принести с собой заранее подготовленные тексты. Чтобы ответить на каждый вопрос, у них будет по две минуты.

Также отмечается, что, в отличие от президентских дебатов, микрофоны участников не будут выключаться, когда выступает другой кандидат, однако CBS сможет их отключить, если посчитает нужным.

Трамп заявил, что, по его мнению, главной темой дебатов станут нелегальные мигранты. Он также считает, что Вэнс раскритикует то, как нынешняя администрация справляется с этой проблемой. При этом экс-президент отметил, что не давал Вэнсу никаких советов по ведению дебатов, заявив, что его напарник - "профи".

В свою очередь помощники Харрис считают, что во время дебатов Уолз будет указывать на то, что понимает, чего хотят от властей американцы.

Вместе с тем, по данным опросов, Уолз, в основном, опережает по популярности Вэнса. Опрос AP-NORC показал, что рейтинг одобрения Уолза среди зарегистрированных избирателей составил 42%, тогда как кандидатуру Вэнса поддерживают лишь 27% респондентов.

Выборы президента США намечены на 5 ноября.

США Джей Ди Вэнс Тим Уолз
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