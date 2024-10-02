Израильская авиация вновь атаковала южные предместья Бейрута

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в среду снова нанесли удар по южным окрестностям Бейрута, сообщает ливанский телеканал LBCI.

По его данным, удар пришелся по району возле города Эш-Шувайфат, который находится к востоку от Бейрутского международного аэропорта. Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее в ночь на среду ВВС Израиля уже атаковали этот район. Телеканал "Аль-Маядин" сообщал о трех ударах израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и Эш-Шувайфату.

Тем временем источники LBCI сообщили, что элитное подразделение "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджа Радвана" - устроило засаду на израильские войска, которые попытались на рассвете проникнуть в город Одайсе, расположенный за демаркационной линией. После перестрелки на близком расстоянии израильские военные отступили, эвакуировав своих раненых. Ранее в "Хезболле" также сообщали об этом столкновении.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В этот же день Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю.