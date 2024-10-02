"Хезболла" вступила в бой с израильскими военными в Ливане

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" заявляет, что вынудила израильских солдат отступить из города Одайсе.

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку его доблестного и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, бойцы Исламского сопротивления на рассвете 2 октября вступили в бой с вражеской "израильской" пехотой, которая попыталась проникнуть в город Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Исламского сопротивления".

Отмечается, что "Хезболла" вступила с израильтянами в столкновение, "нанеся потери и вынудив отступить".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В этот же день Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю.

Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.