Поиск

Израильские военные наносят удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля наносит удары в столице Ливана по объектам движения "Хезболла" и призывает жителей покинуть южный пригород Бейрута.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по объектам террористов "Хезболлы" в Бейруте", - сообщили военные в своем телеграм-канале.

Тем временем телеканал "Аль-Маядин" сообщает о трех ударах израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и расположенному к юго-востоку от столицы Эш-Шувайфату.

В свою очередь, спикер ЦАХАЛ Авихай Эдри на арабском языке в социальных сетях обратился с призывом об эвакуации к жителям южных пригородов Бейрута, сообщил ливанский телеканал LBCI.

"Эдри опубликовал предупреждение жителям южных пригородов Бейрута, особенно тем, кто находится в отмеченных на приложенной к сообщению карте зданиях в районе Хадат, призвав их эвакуироваться и отойти минимум на 500 метров (от этих зданий)", - информировал LBCI.

Позже появилось аналогичное предупреждение для жителей района Шийях.

Минздрав Ливана сообщил, что, по меньшей мере 55 человек погибли и 156 были ранены в результате действий Израиля на юге Ливана за последние сутки.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.

Бейрут Израиль Ливан ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

СМИ сообщили о гибели палестинца в результате ракетного удара Ирана по Израилю

В Израиле восемь человек убиты неизвестными вооруженными людьми

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Что произошло за день: вторник, 1 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });