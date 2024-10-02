Израильские военные наносят удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля наносит удары в столице Ливана по объектам движения "Хезболла" и призывает жителей покинуть южный пригород Бейрута.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по объектам террористов "Хезболлы" в Бейруте", - сообщили военные в своем телеграм-канале.

Тем временем телеканал "Аль-Маядин" сообщает о трех ударах израильских ВВС по южному пригороду Бейрута и расположенному к юго-востоку от столицы Эш-Шувайфату.

В свою очередь, спикер ЦАХАЛ Авихай Эдри на арабском языке в социальных сетях обратился с призывом об эвакуации к жителям южных пригородов Бейрута, сообщил ливанский телеканал LBCI.

"Эдри опубликовал предупреждение жителям южных пригородов Бейрута, особенно тем, кто находится в отмеченных на приложенной к сообщению карте зданиях в районе Хадат, призвав их эвакуироваться и отойти минимум на 500 метров (от этих зданий)", - информировал LBCI.

Позже появилось аналогичное предупреждение для жителей района Шийях.

Минздрав Ливана сообщил, что, по меньшей мере 55 человек погибли и 156 были ранены в результате действий Израиля на юге Ливана за последние сутки.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.