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Испания и Южная Корея эвакуируют своих граждан с Ближнего Востока

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Испания и Южная Корея направят военные самолеты для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, сообщают западные СМИ.

Как заявила EFE министр обороны Испании Маргарита Роблес, Испания отправит в четверг два военных самолета для эвакуации 350 испанцев из Ливана.

Ранее на этой неделе глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что в Ливане находятся около 1 тысячи граждан Испании.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился отправить военный самолет для эвакуации сограждан с Ближнего Востока, подчеркнув, что "их защита - главный приоритет для государства", сказал журналистам его пресс-секретарь. Сейчас около 480 граждан Южной Кореи находятся в Израиле, 130 - в Ливане, 110 - в Иране, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Испания Ливан Южная Корея Юн Сок Ёль Израиль Иран Маргарита Роблес
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