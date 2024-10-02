Иран призвал США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Иран по дипломатическим каналам предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Мы предупредили американские войска о необходимости отстраниться от участия в этом вопросе и не вмешиваться", - приводят во вторник иранские СМИ слова Аракчи.

Министр сообщил, что послание было передано американской стороне через посольство Швейцарии в Тегеране после нанесения ударов по Израилю.

При этом глава МИД подчеркнул, что Тегеран не общался с США перед ракетной атакой.

"Любые новые акции со стороны сионистского режима и тех, кто его поддерживает, получат еще более суровый ответ со стороны Ирана", - предупредил глава внешнеполитического ведомства.

В минувший вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил значительное количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

США сообщили, что помогали Израилю в отражении ракетных атак.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что США готовы и дальше помогать Израилю в сфере обороны, сообщил во вторник представитель Пентагона Пэт Райдер.