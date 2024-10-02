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В МИД Германии вызвали иранского посла из-за атаки на Израиль

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В МИД Германии вызвали посла Ирана в связи с иранским ракетным обстрелом Израиля, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя министерства Себастиана Фишера.

Фишер уточнил, что самого посла в этот момент не было в Берлине, поэтому на встрече присутствовал поверенный в делах.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Германии призвало сограждан покинуть Иран.

В минувший вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Израиль Иран МИД Германия
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