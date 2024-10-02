Байден не поддерживает идею израильских ударов по ядерным объектам Ирана

Он пообещал обсудить с Израилем ответные шаги на удары Ирана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, передает АР.

"Ответ - нет", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос, поддержал бы он такой израильской удар.

"Мы будем обсуждать с Израилем то, что они будут предпринимать", - добавил президент США. Он отметил, что США признают, что Израиль имеет право на ответные действия против Ирана, но добавил, что по мнению лидеров G7, этот ответ должен быть пропорциональным.

Вечером во вторник Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские военные пообещали ответить на эту атаку.