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NYT сообщила, что Иран развернул сотни ракет на случай ответного удара Израиля или США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Иранские военные подготовили к запуску еще сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удар в ответ на иранский ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Иранские военные располагают сотнями ракет у западной границы на случай, если Израиль или его главный союзник, США, нанесут ответный удар", - сообщает издание.

Газета также приводит выдержки из заявления КСИР, в котором он не исключает более интенсивную атаку при ответных шагах Израиля.

"Если сионистский режим отреагирует на иранскую операцию, он подвергнется более яростной атаке", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что Израиль может ударить по иранским объектам нефтедобычи и другим стратегическим объектам. Собеседники портала отметили, что Израиль также рассмотрит возможность удара по иранским ядерным центрам.

"Иран совершил большую ошибку, и он заплатит за это", - заявил в свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США.

Во вторник КСИР запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. Они оценили количество выпущенных по Израилю ракет примерно в 180.

Иран КСИР Израиль
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