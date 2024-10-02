Французам рекомендовали покинуть Иран

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Тегеране рекомендовало согражданам, которые находятся в Иране, проявлять большую осторожность и бдительность и покинуть иранскую территорию, как можно скорее.

"Французам, проживающим в Иране и располагающим соответствующей возможностью, рекомендуется при возобновлении международного воздушного сообщения временно покинуть страну", - цитирует BFMTV коммюнике дипломатов.

Посольство объясняет свою рекомендацию "последними событиями и контекстом сильной региональной напряженности".

Французов, не проживающих в Иране, призвали "категорически воздержаться" от поездок в эту страну.

Тем, кто остается в ней, несмотря ни на что, предлагается быть "очень осторожными и бдительными", ограничить свои передвижения, держаться в стороне от многолюдных собраний и "как можно скорее покинуть иранскую территорию, когда будет открыто воздушное пространство".

Вечером во вторник Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские военные пообещали ответить на эту атаку.