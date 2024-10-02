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Французам рекомендовали покинуть Иран

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Посольство Франции в Тегеране рекомендовало согражданам, которые находятся в Иране, проявлять большую осторожность и бдительность и покинуть иранскую территорию, как можно скорее.

"Французам, проживающим в Иране и располагающим соответствующей возможностью, рекомендуется при возобновлении международного воздушного сообщения временно покинуть страну", - цитирует BFMTV коммюнике дипломатов.

Посольство объясняет свою рекомендацию "последними событиями и контекстом сильной региональной напряженности".

Французов, не проживающих в Иране, призвали "категорически воздержаться" от поездок в эту страну.

Тем, кто остается в ней, несмотря ни на что, предлагается быть "очень осторожными и бдительными", ограничить свои передвижения, держаться в стороне от многолюдных собраний и "как можно скорее покинуть иранскую территорию, когда будет открыто воздушное пространство".

Вечером во вторник Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские военные пообещали ответить на эту атаку.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран Франция
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