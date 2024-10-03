Белоруссия вновь повысила минимальные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 1 октября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, с 3 октября сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать в Россию дешевле 325 рублей (ранее - 320 рублей), жирностью 45% и ниже - дешевле 435 рублей (ранее - 425 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 445 рублей (ранее - 430 рублей).

В текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.