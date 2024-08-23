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Минск снова повысил минимальные экспортные цены на молочные продукты для России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление от 21 августа опубликовано на Национальном правовом портале.

С 23 августа молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5% нельзя продавать в Россию дешевле 200 российских рублей за 1 кг (ранее - 190 рублей), с содержанием жира более 1,5% - дешевле 380 рублей (ранее - 360 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - дешевле 640 рублей (ранее - 620 рублей), с содержанием молочного жира 80% и более - дешевле 710 рублей (ранее - 690 рублей); сыры жирностью 45% и ниже - дешевле 415 рублей (ранее - 410 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 420 рублей (ранее - 415 рублей).

Ранее в 2024 году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 1 и 16 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.

Минсельхозпрод Белоруссия
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