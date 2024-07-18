Белоруссия вновь повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода № 77 от 16 июля 2024 года опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале республики.

В соответствии с документом, с 18 июля сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более нельзя продавать в Россию дешевле 670 рублей за 1 кг (ранее 650 рублей).

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 12 июля, 22 июня, 8 и 23 марта, а также 2 и 12 апреля.