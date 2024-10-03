Хуситы сообщили об ударе беспилотниками по пригороду Тель-Авива

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в четверг сообщили о запуске нескольких ударных беспилотников в сторону объектов израильского города Яффа (предместье Тель-Авива).

"Подразделение беспилотных систем вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нацеленную на критически важные объекты в районе Яффы в оккупированной Палестине (так хуситы называют Израиль - ИФ) с использованием нескольких БПЛА", - говорится в сообщении представителя движения генерала Яхьи Сари, распространенном в соцсети X.

По словам Сари, операция "прошла успешно и достигла своих целей".

Накануне Сари сообщил о нанесении ударов крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Сари отметил, что поддерживает иранский удар по Израилю. Он также выразил "готовность к совместным военным операциям против Израиля".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.