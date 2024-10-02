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Хуситы атаковали крылатыми ракетами Израиль

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы нанесли удары крылатыми ракетами по военным объектам в Израиле, сообщил в среду представитель движения генерал Яхья Сари.

"Наши силы провели военную операцию, атаковав тремя крылатыми ракетами Кудс-5 военные объекты в оккупированной Палестине (так хуситы называют Израиль - ИФ). Ракеты успешно достигли целей", - говорится в пресс-релизе Сари, опубликованном в соцсети X.

Представитель хуситов отметил, что поддерживает иранский удар по Израилю. Он также выразил "готовность к совместным военным операциям против Израиля".

Накануне Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йемен Яхья Сари
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