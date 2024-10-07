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В Кремле считают фейком публикацию о попытке Бута продать оружие хуситам

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Публикации западных СМИ о попытке российского бизнесмена Виктора Бута продать партию оружия йеменским хуситам, скорее всего, фейк, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Скорее, мы склоняемся отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", - сказал он, но добавил, что эту публикацию The Wall Street Journal он читал.

Виктор Бут был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года и выдан Соединенным Штатам, которые подозревали его в нелегальной торговле оружием.

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в частности в попытке продать оружие колумбийским повстанцам. Он отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. Наказание он отбывал в тюрьме города Мэрион в Иллинойсе.

8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби Бута обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В том же месяце он вступил в партию ЛДПР. С сентября 2023 года он является депутатом Заксобрания Ульяновской области.

Виктор Бут Дмитрий Песков The Wall Street Journal США хуситы
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