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Военные Израиля три месяца назад ликвидировали одного из лидеров ХАМАС Муштаху

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силы безопасности три месяца назад в ходе совместной операции уничтожили представителя руководства палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаху.

"ЦАХАЛ и Агентство безопасности объявляют, что приблизительно три месяца назад в результате их совместного удара уничтожен Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

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По данным ЦАХАЛ, Муштаха был ключевым подчиненным главы ХАМАС Яхьи Синвара и одним из его ближайших соратников. При ударе также погиб высокопоставленный член политбюро ХАМАС Самех аль-Сирадж.

Отмечается, что ВВС Израиля тогда атаковали подземный комплекс на севере Газы, где находились представители ХАМАС. Израильские военные уточнили, что комплекс служил командно-контрольным центром ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Раухи Муштаха сектор Газа
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