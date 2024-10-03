Военные Израиля три месяца назад ликвидировали одного из лидеров ХАМАС Муштаху

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силы безопасности три месяца назад в ходе совместной операции уничтожили представителя руководства палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаху.

"ЦАХАЛ и Агентство безопасности объявляют, что приблизительно три месяца назад в результате их совместного удара уничтожен Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, Муштаха был ключевым подчиненным главы ХАМАС Яхьи Синвара и одним из его ближайших соратников. При ударе также погиб высокопоставленный член политбюро ХАМАС Самех аль-Сирадж.

Отмечается, что ВВС Израиля тогда атаковали подземный комплекс на севере Газы, где находились представители ХАМАС. Израильские военные уточнили, что комплекс служил командно-контрольным центром ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.