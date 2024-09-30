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На юге Ливана убит лидер подразделения ХАМАС в этой стране

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Лидер подразделения палестинского движения ХАМАС в Ливане Шариф Абу аль-Амин погиб в понедельник в результате израильского удара, нанесенного по южным районам страны, сообщает ЭФЭ.

"Шариф погиб сегодня утром вследствие террористической воздушной атаки, целью которой была вся его семья в их доме в лагере для беженцев Аль-Басс на юге Ливана", - цитирует агентство выдержку из сообщения ХАМАС.

В нем отмечается, что вместе с Шарифом Абу аль-Амином погибли его супруга, сын и жена сына.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан ХАМАС Израиль
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