"Хезболла" заявила о запуске реактивных снарядов по израильскому городу Тверия

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" заявило, что выпустило реактивные снаряды по городу Тверия на севере Израиля, сообщают западные СМИ.

Этот обстрел "Хезболла" назвала ответом на бомбардировки Израилем ливанских городов и деревень.

В Армии обороны Израиля заявили, что за четверг зафиксировали запуски из Ливана 75 реактивных снарядов и двух БПЛА. В различных местах на севере Израиля, включая Тверию, звучали сирены воздушной тревоги.

По данным "Аль-Джазиры", кроме того, в "Хезболле" заявили, что нанесли еще 11 ударов по скоплениям израильских солдат в приграничье. В частности, против ЦАХАЛ использовались тяжелые ракеты "Буркан".