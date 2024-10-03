ЕС выделяет еще 30 млн евро для оказания гуманитарной помощи Ливану

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о выделении дополнительно 30 млн евро на гуманитарную помощь для наиболее нуждающихся людей в Ливане.

"Я крайне обеспокоена постоянной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Все стороны должны сделать все возможное, чтобы защитить жизни невинных мирных жителей. Сегодня мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь народу Ливана. Наше новое финансирование обеспечит гражданским лицам столь необходимую помощь в это очень трудное время. Мы продолжаем призывать к прекращению огня на границе с Ливаном и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников", - заявила в связи с новым гуманитарным финансированием глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия напоминает в своем коммюнике, что эти средства выделяются в дополнение к 10 млн евро, уже объявленным 29 сентября, и доводят общую гуманитарную помощь ЕС Ливану до более чем 104 млн евро в 2024 году. С 2011 года ЕС выделил более 971 млн евро на гуманитарную помощь для удовлетворения неотложных потребностей как ливанцев, так и размещенных в стране беженцев, говорится в сообщении.

В ЕК отмечают, что Еврокомиссия "также содействует доставке в Бейрут материальной помощи через механизм гражданской защиты ЕС".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В тот же день и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил, что в стране примерно 1 млн человек стал перемещенными лицами.