Аэропорты Ирана возобновили работу после отмены рейсов из-за ситуации в регионе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Иран в четверг возобновил авиасообщение после приостановки рейсов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации Джафара Язарлу.

"После того, как были обеспечены благоприятные и безопасные условия для полетов, авиакомпаниям разрешено осуществлять воздушное сообщение", - приводят СМИ его слова.

Режим закрытого неба как для внутренних, так и для международных рейсов действовал в Иране со вторника до 05:00 четверга по местному времени (04:30 по Москве).

Европейское агентство безопасности полетов в свою очередь рекомендовало европейским авиалиниям избегать пролета в воздушном пространстве Ирана как минимум до 31 октября.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.