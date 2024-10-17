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Россиянам снова стали доступны прямые рейсы в Иорданию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Royal Jordanian возобновила регулярные полеты между Москвой и столицей Иордании Амманом, прерванные из-за пандемии коронавируса, первый рейс вылетел с загрузкой 90%, сообщает в четверг пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Новый маршрут не только обеспечит бесперебойное авиасообщение между нашими странами, но и будет способствовать раскрытию туристического потенциала Иордании. Мы планируем развивать Иорданию как привлекательное для российского рынка направление", - цитирует РСТ выступление коммерческого директора авиакомпании Карима Маклуфа на конференции для турагентств в Москве.

По словам Маклуфа, первый рейс из России в Амман улетел с 90-процентной загрузкой.

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"Помимо Иордании, Royal Jordanian соединит Москву со странами Персидского залива и региона Левант, Европой и Юго-Восточной Азией. Стыковка в Аммане позволит россиянам летать в Джидду, Медину, Эр-Рияд, Эрбил, Доху, Абу-Даби, Дубай, Бейрут, Багдад, Стамбул, Каир, Барселону и Бангкок", - сказал он.

Маклуф добавил, что авиакомпания получила статус национального перевозчика и планирует значительно увеличить парк самолетов, доведя его с нынешних 23 до 43 судов за ближайшие три года.

По словам генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, главные достоинства Иордании - относительно недолгий перелет, благоприятный климат в течение всего года и уникальное историческое наследие. На маршруте летает Airbus A320 на 165 мест в эконом классе и 16 - в бизнесе, рейсы по вторникам и пятницам позволяют формировать туры разной продолжительности. Стоимость пакетных туров в Иорданию, по его словам, будет в несколько раз ниже, чем на других ближневосточных направлениях, таких, как Катар или Оман.

В 2024 году Иорданию посетили 24,1 тыс. российских туристов, это на 50% больше, чем годом ранее.

Иордания Royal Jordanian РСТ Амман
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