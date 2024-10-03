Тегеран предупредил союзников Израиля о последствиях помощи в атаке на Иран

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти в четверг посоветовали союзникам Израиля не помогать ему в нанесении ударов по Ирану, сообщает The Guardian.

"В случае, если страна будет оказывать содействие агрессору, то мы будем считать ее соучастником и законной целью. Советуем странам не втягиваться в противостояние между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от боев", - заявили в иранском постпредстве при ООН.

Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит очередной этап консультаций о том, как и когда ответить Ирану на пуск ракет по израильской территории.

Согласно источникам израильского Channel 12, ответ будет "жестким" и последует в ближайшие дни. Израиль изучает "большое количество возможных вариантов" действий, отмечает телеканал. По его данным, власти страны намерены нанести удар по стратегическим объектам Ирана, но перед этим хотят обсудить свое решение с американскими коллегами.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.