В США считают, что Израиль пока не определился с ответом на атаку Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США считают, что Израиль пока не принял решение о том, как ответить на атаку Ирана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, израильские и американские официальные лица продолжают обсуждать ответ на нападение, совершенное Ираном во вторник.

"Израиль все еще решает, как действовать дальше", - сказал чиновник.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет наносить ответный удар по Ирану в четверг.

"Сегодня ничего не произойдет", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможном ответе израильской стороны на ракетный обстрел со стороны Ирана.

Президент добавил, что его администрация изучает вопрос о целесообразности удара по иранским нефтяным объектам.

"Мы обсуждаем это", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, поддержал бы он удар по объектам нефтяной промышленности Ирана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.