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В США считают, что Израиль пока не определился с ответом на атаку Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США считают, что Израиль пока не принял решение о том, как ответить на атаку Ирана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, израильские и американские официальные лица продолжают обсуждать ответ на нападение, совершенное Ираном во вторник.

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"Израиль все еще решает, как действовать дальше", - сказал чиновник.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет наносить ответный удар по Ирану в четверг.

"Сегодня ничего не произойдет", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможном ответе израильской стороны на ракетный обстрел со стороны Ирана.

Президент добавил, что его администрация изучает вопрос о целесообразности удара по иранским нефтяным объектам.

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"Мы обсуждаем это", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, поддержал бы он удар по объектам нефтяной промышленности Ирана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Израиль Иран
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