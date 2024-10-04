В США считают, что Израиль пока не определился с ответом на атаку Ирана
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США считают, что Израиль пока не принял решение о том, как ответить на атаку Ирана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника телеканала, израильские и американские официальные лица продолжают обсуждать ответ на нападение, совершенное Ираном во вторник.
"Израиль все еще решает, как действовать дальше", - сказал чиновник.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет наносить ответный удар по Ирану в четверг.
"Сегодня ничего не произойдет", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможном ответе израильской стороны на ракетный обстрел со стороны Ирана.
Президент добавил, что его администрация изучает вопрос о целесообразности удара по иранским нефтяным объектам.
"Мы обсуждаем это", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, поддержал бы он удар по объектам нефтяной промышленности Ирана.
Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".
Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.