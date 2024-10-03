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Израильские военные сообщили о ликвидации 60 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки удалось уничтожить 60 бойцов движения "Хезболла" в боях на юге Ливана, сообщает в четверг The Times of Israel.

В частности, ВВС Израиля поразили строение в населенном пункте Бинт-Джубайль, где находились 15 бойцов "Хезболлы" и запасы вооружений. Авиация также ликвидировала вражеских солдат, запускавших неуправляемые ракеты по Рамон-Ридж в Израиле и по военным ЦАХАЛ на ливанской территории.

Всего ВВС нанесли за день удары по 200 целям "Хезболлы", включая наблюдательные посты, места хранения оружия, по живой силе движения.

В свою очередь в "Хезболле" сообщили, что помешали ЦАХАЛ продвинуться в Ливан через КПП "Фатима". В движении уточнили, что отбили попытку наступления израильских военных при помощи артиллерии.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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