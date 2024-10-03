Нетаньяху проводит консультации о сроках и формате ответа на иранский удар

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проводит очередной этап консультаций о том, как и когда ответить Ирану на массовый пуск ракет по израильской территории, сообщает телеканал Channel 12.

Согласно источникам телеканала, ответ будет "жестким" и последует в ближайшие дни.

Израильская сторона изучает "большое количество возможных вариантов" действий, отмечается в сообщении.

Телеканал указывает, что Израиль координирует свои планы с администрацией президента США Джо Байдена.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.