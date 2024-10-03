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Нетаньяху проводит консультации о сроках и формате ответа на иранский удар

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проводит очередной этап консультаций о том, как и когда ответить Ирану на массовый пуск ракет по израильской территории, сообщает телеканал Channel 12.

Согласно источникам телеканала, ответ будет "жестким" и последует в ближайшие дни.

Израильская сторона изучает "большое количество возможных вариантов" действий, отмечается в сообщении.

Телеканал указывает, что Израиль координирует свои планы с администрацией президента США Джо Байдена.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Израиль Иран Биньямин Нетаньяху
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