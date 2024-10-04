ЦАХАЛ сообщил об ударе по туннелю для доставки иранского оружия в Ливан

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по туннелю, который соединял Ливан и Сирию и который движение "Хезболла" использовало для провоза иранского оружия на ливанскую территорию, передает The Timses of Israel.

За туннель длиной в 3,5 км нес ответственность "отряд 4400" "Хезболлы", в задачу которого входит переправка оружия от Ирана и союзных ему сил в Ливан.

В ЦАХАЛ отметили, что удар привел к уничтожению туннеля, а также близлежащих строений, оружейных складов и иной инфраструктуры.

Кроме того, ночью израильские военные нанесли удар по вражеской "инфраструктуре" в районе КПП "Маснаа" на границе Ливана и Сирии после того, как ЦАХАЛ зафиксировала попытки доставить этим путем иранское оружие для "Хезболлы".

Ранее Associated Press сообщило, что удар Израиля привел к перекрытию дороги возле КПП "Маснаа". До этого десятки тысяч ливанцев перебрались по ней от боевых действий в Сирию.

Накануне израильские военные обвинили движение "Хезболла" в использовании КПП "Маснаа" для провоза оружия в Ливан.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".