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В ООН заявили, что Гутерриш получил приглашение на саммит БРИКС в Казани

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генсека ООН Антониу Гутерриша пригласили на саммит БРИКС в Казани, однако пока нет информации о том, поедет ли он на эту встречу, заявил в пятницу представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы знаем о приглашении, но у меня нет никакой информации о будущих поездках", - заявил он, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерриш приглашение посетить саммит.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.

Антониу Гутерриш БРИКС ООН Стефан Дюжаррик
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