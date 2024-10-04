В ООН заявили, что Гутерриш получил приглашение на саммит БРИКС в Казани

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генсека ООН Антониу Гутерриша пригласили на саммит БРИКС в Казани, однако пока нет информации о том, поедет ли он на эту встречу, заявил в пятницу представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Мы знаем о приглашении, но у меня нет никакой информации о будущих поездках", - заявил он, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерриш приглашение посетить саммит.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.