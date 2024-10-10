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Кремль сообщил о давлении Запада на приглашенные на саммит БРИКС в Казани страны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти стран, приглашенных Россией на саммит БРИКС в Казани, сталкивались с давлением Запада, так как не все в мире заинтересованы в успехе этого мероприятия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вы знаете, какова современная ситуация. Естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось, но представительство, в том числе, африканских стран весьма весомое", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Думаю, оно (давление - ИФ) будет по-прежнему оказываться, и, наверное, не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита. Это совершенно очевидно", - добавил Ушаков.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.

БРИКС Юрий Ушаков
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