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Байден уверен в честности грядущих президентских выборов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не сомневается, что президентские выборы в США в ноябре пройдут честно, однако риторика экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа вызывает у него опасения.

"Я уверен, что они будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. То, что Трамп говорил ранее, и то, что он говорил в прошлый раз, когда был недоволен результатом выборов, было очень опасным", - заявил он на пресс-брифинге Белого дома в пятницу.

Ранее Трампу были предъявлены обвинения, в частности, в использовании не соответствующих действительности заявлений о фальсификации результатов выборов для того, чтобы помешать утверждению победы кандидата от демократов Джо Байдена в 2020 году.

Экс-президент США неоднократно заявлял, что все судебные дела в отношении него являются политически мотивированными.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. На них Трампу будет противостоять вице-президент США Камала Харрис.

Джо Байден Камала Харрис Дональд Трамп США
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