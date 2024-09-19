Опрос показал примерно одинаковый уровень поддержки у Трампа и Харрис в США

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Популярность экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис среди американских избирателей примерно одинакова, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного Siena College по заказу The New York Times.

Около 47% респондентов, имеющих право голоса в США, отметили, что, если бы президентские выборы проходили сейчас, они проголосовали бы за Харрис. Такое же число опрошенных заявили о поддержке Трампа.

Опрос проводился в период с 11 по 16 сентября. В нем приняли участие 2437 потенциальных избирателей. Погрешность общенационального опроса составляет 3 процентных пункта.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.