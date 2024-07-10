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Столтенберг заявил о невозможности назвать дату вступления Украины в НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время невозможно спрогнозировать, когда Украина вступит в НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я не могу назвать дату, потому что для принятия такого рода решения в нашем альянсе должен быть консенсус между всеми странами", - сказал Столтенберг в ходе выступления на мероприятии в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

"Вступление состоится тогда, когда наступит подходящее время, когда будет консенсус", - добавил он.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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