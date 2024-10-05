Харрис обсудила ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами мусульманской и арабской общин США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис Фото: AP/TASS

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис встретилась в Мичигане с лидерами мусульманской и арабской общин Америки, сообщила The Times of Israel со ссылкой на предвыборный штаб Харрис.

По данным издания, она "выслушала их мнение о выборах и конфликтах в Газе и Ливане, выразила обеспокоенность масштабами страданий в Газе", а также "рассказала о своих усилиях по прекращению войны в анклаве, направленных на то, чтобы Израиль был в безопасности, заложники освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ мог реализовать свое право на достоинство, свободу и самоопределение".

В ходе беседы вице-президент также "выразила обеспокоенность в связи с жертвами среди гражданского населения" в Ливане. Она "подтвердила позицию администрации о том, что, в конечном счете, дипломатическое решение является наилучшим путем для достижения стабильности и защиты гражданского населения", - сообщает газета.