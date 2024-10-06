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Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 октября

Посол Антонов завершает командировку, Израиль продолжает обстреливать Бейрут, 20 человек погибли после обстрела мечети в Газе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посол РФ в США Антонов завершает командировку в Вашингтоне. Об этом сообщили в МИД РФ.

- Мусульмане США призвали Харрис отказаться от ближневосточной политики Байдена. Лидеры мусульманской и арабской общин Америки выразили свои пожелания на встрече с кандидатом.

- Более 20 человек погибли и 90 ранены после ударов Израиля по мечети и школе в Газе. Об этом сообщают арабские СМИ.

- "Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу. Матч закончился со счетом 3:0.

- Израиль в ночь на воскресенье продолжил бомбардировку пригородов Бейрута. Также около 30 снарядов было выпущено по Израилю со стороны Ливана.

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