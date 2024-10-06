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Мусульмане США призвали Харрис отказаться от ближневосточной политики Байдена

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лидеры мусульманской и арабской общин Америки на встрече в Мичигане с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис потребовали от нее отойти от той политики, которую в отношении Ближнего Востока проводит президент Джо Байден, сообщил CNN.

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Как сказал телеканалу Ваэль Альзаят - генеральный директор группы Emgage Action, нацеленной на повышение популярности американских мусульман, участники встречи "попросили вице-президента Камалу Харрис отказаться от политики президента Джо Байдена в отношении Израиля и активнее добиваться прекращения войны в Газе".

По словам собеседника CNN, Харрис "не давала никаких обещаний", но сказала им, что "она также хочет, чтобы война закончилась, и что она делает все возможное и работает в этом направлении".

В публикации отмечается, что встреча состоялась на фоне растущего недовольства реакцией Харрис на эскалацию конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане и тем, что "ее избирательная кампания не желает прислушиваться к критическим голосам".

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 06 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Ливан Израиль Харрис
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