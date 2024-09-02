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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В октябре в Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Общенациональный референдум о строительстве атомной станции в Казахстане состоится 6 октября, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в понедельник.

Он отметил, что соответствующий указ будет подписан в понедельник.

Как сообщалось, общественность в Казахстане требует проведения референдума по вопросу строительства АЭС. Специалисты атомной отрасли и население в основном его поддерживают, но ряд общественных деятелей и экоактивистов выступают против.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улкен Алма-атинской области в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш. Некоторые эксперты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. По их мнению, если озеро Балхаш начнет мелеть, воды будет недостаточно для строительства там АЭС с реактором большой мощности.

В настоящее время Казахстан рассматривает технологии реакторов большой мощности четырех поставщиков - это технологии Франции, Китая, России и Южной Кореи. Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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